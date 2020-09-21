New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
21.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:45

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,58 azalışla 27.221,49 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,61 düşüşle 3.265,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 azalışla 10.616,36 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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