New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
21.09.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:45
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,58 azalışla 27.221,49 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,61 düşüşle 3.265,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 azalışla 10.616,36 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin