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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışın ardından güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı
23.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:40

New York borsası, haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışın ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalışla 26.958,97 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,15 düşüşle 3.271,13 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kayıpla 10.683,76 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının marttan bu yana ilk kez artış göstermesinin ardından açılışta aşağı yönlü bir seyir izledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 109 bin kişi artarak 1 milyon 416 bine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6,8 milyona yükselerek rekor seviyeye ulaşan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, söz konusu dönemde zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine geçmişti.

Ülkede işsizlik maaşı başvurularında görülen yükselişte Kovid-19 vakalarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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