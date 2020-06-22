New York borsası düşüşle açıldı New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 25.763,60 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,33 düşüşle 3.087,85 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kayıpla 9.941,71 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD'de ülkenin özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde Kovid-19'a yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini açıklandı.

Normalleşme sürecine ilk giren eyaletlerden Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette Kovid-19 vaka sayısının arttığı kaydedildi.

Kaynak: AA