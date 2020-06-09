New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
09.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:18
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 125 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalışla 27.447,37 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1 düşüşle 3.200,07 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 9.869,23 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Açık Piyasa Komitesi toplantısını takip ettiğini bildirdi.
Kaynak: AA