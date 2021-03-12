New York borsası, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini imzalamasının ardından yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

New York borsası, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini imzalamasının ardından yükselişle kapandı

12.03.2021 00:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:53
New York borsası, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini imzalamasının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini onaylamasının ardından günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini onaylamasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 32.485,59 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artarak 3.938,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,52 artışla 13.398,67 puana yükseldi.

Böylece, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor seviyeye ulaştı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, Kovid-19 salgınının etkilerini sınırlamaya yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Biden tarafından onaylanması, tahvil faizlerindeki gerileme ve beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının yarattığı iyimserlik etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 712 bine düştü.

Piyasaların gündemini uzun süredir meşgul eden Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi de dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, ekonomik destek paketinde yer alan 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımının hafta sonu itibarıyla dağıtılmaya başlayabileceğini bildirdi.

Tahvil faizleri ise tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle yakaladığı düşüş eğilimini korudu. Enflasyon endişeleriyle son birkaç aydır yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, perşembe günü yüzde 1,48'e kadar geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Cahit Özkan Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Bülent Ersoy Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini imzalamasının ardından yükselişle kapandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 00:54:32. #1.15#
title