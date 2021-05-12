New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, beklenenden fazla gelen nisan ayı enflasyonunun ardından güne düşüşle başladı.

New York borsası, beklenenden fazla gelen nisan ayı enflasyonunun ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalışla 34.134,10 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 düşüşle 4.122,40 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 değer kaybıyla 13.214,59 puan oldu.

Artan enflasyon endişeleriyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, nisan ayı enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla negatif seyrini sürdürdü.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artması yönündeydi.

Enflasyonist baskıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma adımlarını tahminlerden erken atabileceği beklentilerini artırması ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir hakim oldu.

Tahvil piyasasında ise oynaklık sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,67 seviyelerine yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin