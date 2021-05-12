New York borsası artan enflasyon endişelerinin ardından düşüşle kapandı
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New York borsası artan enflasyon endişelerinin ardından düşüşle kapandı

New York borsası artan enflasyon endişelerinin ardından düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, beklenenden yüksek gelen nisan ayı enflasyonunun ardından günü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, beklenenden yüksek gelen nisan ayı enflasyonunun ardından günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 680 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,99 azalarak 33.587,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,12 azalışla 4.063,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,67 kayıpla 13.031,68 puana düştü.

Endeksler, nisan ayı enflasyon verisinin beklentileri aşması ve enflasyonist baskıların ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma adımlarını tahminlerden erken atabileceği beklentilerini artırmasıyla negatif seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,6 artması yönündeydi.

Tahvil piyasasında da oynaklık sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,69 seviyelerine kadar yükseldi.

Öte yandan, ABD federal hükümetinin bütçe açığı nisanda 226 milyar dolar oldu. Ülkede, 2021 mali yılının 7'nci ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı 1,9 trilyon dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
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