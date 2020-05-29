New York borsası açılışta karışık seyretti New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalışla 25.259,41 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalarak 3.020,80 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 9.375,65 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında gerilim nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili düzenleyeceği basın toplantısını ve iki ülke arasındaki gelişmeleri takip edeceğini belirtiyor.

Başkan Trump'ın düzenleyeceği toplantının içeriğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamasına rağmen, iki ülke arasındaki tansiyonu artırabileceği ve küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceği konusunda endişe duyuluyor.

Kaynak: AA