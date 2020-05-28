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New York borsası açılışta karışık seyretti

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası açılışta karışık seyretti
28.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:01

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,42 artışla 25.655,70 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 3.043,39 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.408,01 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki karışık seyirde, ABD ile Çin arasındaki gerilim ile ülkede bugün açıklanan ekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak beklentinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

Ayrıca, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı düşüş gösterdi ve 23 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 323 bin kişi azalarak 2 milyon 123 bin oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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