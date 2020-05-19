New York borsası açılışta karışık seyretti New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,7 azalışla 24.434,92 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.945,54 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,3 artışla 9.263,79 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmasındaki olumlu gelişmelerle dün iyimser bir havanın hakim olduğu piyasalar, bugün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın Kovid-19 salgınına karşı alınan ekonomik önlemlere ilişkin ABD Senatosu'nda yapacağı sunumları takip edecek.

Kaynak: AA