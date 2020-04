New York Belediyesi, ramazanda 500 bin helal yemek dağıtacak NEW ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en etkili olduğu yer New York'ta belediye, ramazanda 500 bin helal yemek dağıtacak.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en etkili olduğu yer New York'ta belediye, ramazanda 500 bin helal yemek dağıtacak. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, günlük basın toplantısında, salgında şehirdeki ihtiyacı karşılamak için oluşturulan ücretsiz yemek dağıtım programına ramazan için 500 bin helal yemek eklendiğini söyledi. Blasio, Müslümanların yoğunlukta bulunduğu New York'un 435 ayrı noktasında dağıtılacak helal öğünler için "Ramazan'ın en asil çağrılarından biri, açları doyurmaktır." dedi. Ücretsiz yemek dağıtımının yaklaşık 170 milyon dolara mal olacağını aktaran Blasio, salgın krizi devam ederken gıda güvenliği bulunmayan New Yorklu sayısının ise 2 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti. Blasio, nisanda en az 10 milyon, mayısta da 15 milyon bedava yemek dağıtmayı planladıklarını sözlerine ekledi. Kaynak: AA