New York Belediyesi, büyük petrol şirketlerine "aldatıcı reklamları" nedeniyle dava açtı
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New York Belediyesi, büyük petrol şirketlerine "aldatıcı reklamları" nedeniyle dava açtı

New York Belediyesi, büyük petrol şirketlerine 'aldatıcı reklamları' nedeniyle dava açtı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW New York Belediyesi, Tüketicinin Korunması Yasasını aldatıcı reklamlarla ihlal ettiği için dünya devi petrol şirketleri aleyhine dava açtığını duyurdu.

NEW New York Belediyesi, Tüketicinin Korunması Yasasını aldatıcı reklamlarla ihlal ettiği için dünya devi petrol şirketleri aleyhine dava açtığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Şirket Danışmanı James E. Johnson, New York Şehri Tüketicinin Korunması Yasasını gerçek olmayan ilan ve tanıtım çalışmalarıyla ihlal ettiği için Exxon, Shell, BP ve Amerikan Petrol Enstitüsü aleyhine dava açtığını bildirdi.

New York Belediyesinin internet sayfasından yapılan duyuruda, söz konusu petrol şirketleri için "Yakıtlarının daha temiz ve emisyon azaltıcı olduğu doğrultusunda gerçek dışı beyanlarla tüketicileri sistematik ve kasıtlı olarak yanlış yönlendiriyorlar." şeklinde suçlayıcı ifadeler yer aldı.

Duyuruda, Blasio'nun, "Çocuklarımız iklim değişikliğinden uzak bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Onlara umut vermek ve iklim değişikliğini yoluna sokmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Büyük şirketlere mesajım: Mahkemede görüşmek üzere." sözlerine de yer verildi.

Davanın, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde açıldığı belirtilirken, dava dosyasında sanıkların, satışa sunduğu ürünlerin çevreye zarar vermeyeceği yönünde ikna edecek şekilde yanıltıcı promosyon yapmaları, küresel ısınmaya karşı kendilerini kurumsal liderler olarak tanıtmaları gerekçe olarak sunuldu.

Nisan başına, New York Belediyesinin BP, Chevron Corp, ConocoPhillips, Exxon ve Shell aleyhine açtığı bir başka dava Federal Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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