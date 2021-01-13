New York Belediyesi, ABD Kongresine baskının ardından Trump ile iş sözleşmelerini feshediyor
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New York Belediyesi, ABD Kongresine baskının ardından Trump ile iş sözleşmelerini feshediyor

13.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:38
New York Belediyesi, ABD Kongresine baskının ardından Trump ile iş sözleşmelerini feshediyor

NEW New York Belediyesi, ABD Kongresine baskının ardından Başkan Donald Trump ve ailesine ait iş sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

NEW New York Belediyesi, ABD Kongresine baskının ardından Başkan Donald Trump ve ailesine ait iş sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Trump'ın Kongre baskınındaki rolü ve "şiddeti tetiklediği" gerekçesiyle kentteki iş sözleşmelerine son vereceklerini duyurdu.

De Blasio, New York'un Trump ile bundan sonra hiçbir iş yapmayacağını belirtti.

Trump'ın Manhattan'da Central Park'ta işlettiği iki buz pateni pisti ve kentin çeşitli yerlerinde golf sahaları bulunuyor.

ABD Kongresi 6 Ocak'ta Joe Biden'ın başkanlığını tescil ederken, Washington'da toplanan ve seçim sonuçlarını kabul etmeyen binlerce Trump destekçisi Kongre'yi basmıştı.

Kongre baskınında çıkan şiddet olaylarında biri polis beş kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan siyasi krizde Trump, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi çevreden büyük tepki topladı.

Trump'ın istifa etmesi ve Anayasa'nın 25. Maddesi ile görevden alınması çağrıları artarken, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Trump'a yönelik 2. azil sürecini başlatma kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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