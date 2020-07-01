New York belediye binası önündeki "George Floyd" protestoları devam ediyor (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barikatları genişleten ve yeni barikat kuran göstericiler Belediye binası önünde toplanmış protestocular Slogan atan protestocular Protestodan detaylar NEW YORK - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin...
01.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:17
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Barikatları genişleten ve yeni barikat kuran göstericiler
Belediye binası önünde toplanmış protestocular
Slogan atan protestocular
Protestodan detaylar
NEW YORK - ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası çevresindeki gösterilerine devam etti.
Kaynak: AA