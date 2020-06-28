New York belediye binası önündeki "George Floyd" protestoları devam ediyor ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası ve Tweed Adliye Binası çevresindeki gösterilerine devam etti.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası ve Tweed Adliye Binası çevresindeki gösterilerine devam etti. Göstericiler, polislere sağlanan finansal kaynakların kesilmesi talebinde bulundu. Kaynak: AA