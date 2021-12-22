New York Belediye Başkanı'nın yemin töreni Kovid-19 nedeniyle iptal edildi - Haberler
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New York Belediye Başkanı'nın yemin töreni Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

New York Belediye Başkanı'nın yemin töreni Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW New York Belediye Başkanlığına seçilen Eric Adams, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 1 Ocak'taki yemin törenini iptal etti.

NEW New York Belediye Başkanlığına seçilen Eric Adams, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 1 Ocak'taki yemin törenini iptal etti.

Adams, yaptığı açıklamada, "İnsanları tehlikeli bir ortama sokmak istemiyoruz. Törene ihtiyacım yok." ifadesini kullandı.

Törenin Brookyln'de Kings Theatre'da kapalı bir alanda olması planlanıyordu.

New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı olan Adams, 1 Ocak'ta görevine başlayacak.

New York'ta Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vakaları hızla yükselişe geçti.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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