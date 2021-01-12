New York Belediye Başkanı de Belasio'dan Trump açıklaması
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New York Belediye Başkanı de Belasio'dan Trump açıklaması

12.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:33
New York Belediye Başkanı de Belasio'dan Trump açıklaması

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York kentinin ABD Başkanı Donald Trump'a ait organizasyonla olan iş sözleşmelerini iptal etmeyi planladığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York kentinin ABD Başkanı Donald Trump'a ait organizasyonla olan iş sözleşmelerini iptal etmeyi planladığını duyurdu.

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Bill de Blasio, başkent Wahsington DC'de meydana gelen ölümlü Kongre baskınının ardından, New York kentinin ABD Başkanı Donald Trump'a ait organizasyonla olan iş sözleşmelerini iptal etmeyi planladığını duyurdu. Tüm iş sözleşmelerinin tekrar gözden geçirildiğini ifade eden de Blasio, bu sözleşmelerin iptali konusunda hızlı ve dikkatli davranılacağının altını çizdi.

"BU AFFEDİLEMEZ"Öte yandan de Blasio, "Başkan, Birleşik Devletler hükümetine karşı bir isyanı kışkırttı. Açıkça anayasaya aykırı bir eylem ve insanlar öldü. Bu affedilemez. Hukuk ekibimiz şu anda seçenekleri değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı.Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda  5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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