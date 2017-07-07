New York Belediye Başkanı da G20 Protestolarına Katılıyor

– ABD Başkanı Donald Trump karşıtı keskin eleştirileriyle tanınan, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da beklenmedik bir şekilde G20 liderler zirvesinin yapılacağı Hamburg'a dün akşam geldiği öğrenildi.



G20 zirvesi protesto düzenleyicilerinden kendilerine 'Hamburg Tavrını Koyuyor' ismini veren grubun sözcüsü, de Blasio'nun "insan hakları ve demokrasi" sloganıyla yapılacak barışçı gösteriye katılarak bir konuşma yapacağını duyurdu. - Stockholm