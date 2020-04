New York Belediye Başkanı Blasio ile Yahudi toplumu arasına sosyal mesafe gerginliği NEW ABD'nin New York eyaletindeki (NY) Ortodoks Yahudi hahamın cenazesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gereği sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine yaşanan gelişmeler, Belediye Başkanı Bill de Blasio ile Amerikalı Yahudi liderleri karşı karşıya getirdi.

NEW ABD'nin New York eyaletindeki (NY) Ortodoks Yahudi hahamın cenazesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gereği sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine yaşanan gelişmeler, Belediye Başkanı Bill de Blasio ile Amerikalı Yahudi liderleri karşı karşıya getirdi. New York'un Williamsburg kentinde yaşayan binlerce Ortodoks Yahudi'nin, Haham Chaim Mertz'in cenaze töreni için sokağa dökülmesi üzerine New York Belediye Başkanı de Blasio'nun polisi olay yerine göndermesi ve Twitter üzerinden paylaştığı mesaj nedeniyle Yahudi toplum liderlerinden ardı ardına tepkiler geldi. New York şehrinde, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Brooklyn ilçesindeki Williamsburg'ta, Haham Mertz'in cenazesi için sokağa çıkan binlerce Ortodoks Yahudi sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyince polisin müdahalesi ile karşılaşmış, Belediye Başkanı Blasio'da bizzat olay yerine giderek uyarılarda bulunmuştu. De Blasio'nun Twitter hesabından, "Yahudi toplumuna ve tüm toplumlara mesajım nettir. Uyarı zamanı dolmuştur. New York polisine ceza ve tutuklama için talimat verdim." açıklamasına birçok Yahudi lider tepki gösterdi. Amerika'nın en büyük Yahudi kuruluşlarından Hakaretle Mücadele Birliği (ADL) Başkanı Lonathan Greenlatt, Blasio'ya verdiği cevapta, "Sosyal mesafeye uymayanlara uyarı yapılmalıdır. Ancak tüm bir toplum için genelleme yapmak, özellikle çok sayıda Yahudi günah keçisi oluyorsa bu aşırıya kaçmaktır." dedi. Blasio, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatlarının gözlerimin önünde tehlikede olduğunu ve buna tahammül etmeyeceğimi söyledim. İnsanları hedefe koyulmuş gibi hissetmelerine yol açtıysam bundan pişmanlık duyarım. Niyetim bu değildi. Aşkla söylenmişti, öfke ve hayal kırıklığı idi." ifadelerini kullandı. Blasio, sosyal mesafe uyarısı yaparken Yahudi toplumuna özel bir çifte standart gibi algılanan yorumları kabul etmediğini de belirtti. Kaynak: AA