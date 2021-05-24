New York Belediye Başkanı Blasio, güz döneminde kentteki tüm okullarda yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni öğretim yılında kentteki tüm okulların, tercihsiz olarak yüz yüze eğitim yapacağını duyurdu.