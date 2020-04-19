New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'dan Trump'a: New York için bırakın ölsün mü diyorsun
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'dan Trump'a: New York için bırakın ölsün mü diyorsun

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı Trump'ı Covid-19 salgınıyla mücadelede kenti yalnız bırakmakla suçlayarak, "Dilini mi yuttun? New York'u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun?" dedi

19.04.2020 23:39 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:39
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'dan Trump'a: New York için bırakın ölsün mü diyorsun

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD Başkanı Donald Trump'ı koronavirüs salgınıyla mücadelede kenti yalnız bırakmakla suçlayarak, "Dilini mi yuttun? New York'u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun?" dedi.

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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