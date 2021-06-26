New York Başsavcılığının, Trump şirketlerine yönelik cezai davaya haftaya başlayabileceği iddia edildi
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New York Başsavcılığının, Trump şirketlerine yönelik cezai davaya haftaya başlayabileceği iddia edildi

New York Başsavcılığının, Trump şirketlerine yönelik cezai davaya haftaya başlayabileceği iddia edildi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketleri ve iş bağlantılarına yönelik New York savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezai dava sürecinin haftaya başlayabileceği öne sürüldü.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketleri ve iş bağlantılarına yönelik New York savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezai dava sürecinin haftaya başlayabileceği öne sürüldü.

New York Times gazetesinin konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırdığı haberinde, Manhattan bölge savcılığının dün Trump'ın şirketlerini temsil eden avukatları bilgilendirdiği kaydedildi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Trump'ın şirketlerindeki iş uygulamaları, emlak değerlerinde muhtemel sahtekarlık, vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları 2 yıldır inceliyordu.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

New York Başsavcılığı, mayısta Trump'ın şirketlerine yönelik kamu soruşturmasının cezai niteliğe dönüştüğünü duyurmuş, 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller üzerinden cezai dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere jüri oluşturulduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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