New York Atatürk Korosu, açık hava konserinde sanatseverleri Türk müziğiyle buluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York Atatürk Korosu, açık hava konserinde sanatseverleri Türk müziğiyle buluşturdu

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
New York Atatürk Korosu, açık hava konserinde sanatseverleri Türk müziğiyle buluşturdu

NEW New York Atatürk Korosu, geleneksel ve klasik enstrümanlar eşliğinde Manhattan'da verdiği açık hava konserinde, izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

NEW New York Atatürk Korosu, geleneksel ve klasik enstrümanlar eşliğinde Manhattan'da verdiği açık hava konserinde, izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

New York City Açık Kültür Programı kapsamında, tek Türk müzik grubu olarak konser veren New York Atatürk Korosu, "Manhattan'da Türk Melodileri" adlı konserle müzikseverlerle buluştu.

Caner Tokgözol'un müzik direktörlüğünü yaptığı konserde, koro Balkanlar'dan Akdeniz'e kadar Türk kültürünün farklı renklerini barındıran şarkılar seslendirdi.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de izlemeye geldiği açık hava konserine ilgi büyük oldu.

Sokaktan geçen New Yorklular da durup konseri izledi, alkış ve danslarla koroya eşlik etti.

Turkish-International Music Ensemble Başkanı Hakan İnan, AA muhabirine, New York'ta salgın sonrasında ilk konserlerini verdiklerini söyledi.

Konsere katılım için bine yakın kayıt aldıklarını belirten İnan, "Türk-Amerikan toplumu olarak ilginin büyük olması bizim için gurur verici." dedi.

İnan, "Türk müziğini, Türk kültürünü, New York'taki sanatseverlere tanıtmak ve daha da yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Tanınmış bir Türk müzisyen ve eğitimci olan Nedim Katgı tarafından kurulan New York Atatürk Korosu, Türk müziğini Amerika'da yaşatmak ve tanıtmak için 2008 yılından beri faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin değişik bölgelerindeki eserlerden oluşan repertuvarları ve pek çok etnik grubu temsil eden orkestraları ile New York'un kozmopolit yapısına destek veren New York Atatürk Korosu, salgın öncesindeki son konserini, New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da vermişti.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
PENÇE KAPLAN BÖLGESİNDE 9 PKK'LI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PENÇE KAPLAN BÖLGESİNDE 9 PKK'LI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İbrahim Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Göksel Yıldız Tilbe
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Max Meyer Arda Turan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: New York Atatürk Korosu, açık hava konserinde sanatseverleri Türk müziğiyle buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 03:31:36. #1.12#