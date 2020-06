New York Açılmaya Hazır mı? Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan New York'ta hayata yeniden dönüşün ilk adımları atıldı.

Dünyada Corona virüsü salgınında en fazla can kaybının yaşandığı kent olan New York'ta hayata yeniden dönüşün ilk adımları atıldı.Yetkililer New York'ta ekonomik faaliyetlerin?8 Haziran itibarıyla başlayacağını söylemiş olsa da, kentin hayata dönmesinin biraz daha uzun sürmesi bekleniyor Kaynak: DailyMotion.com