New York 2. faz normalleşmeye geçti
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New York 2. faz normalleşmeye geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York kenti, bugün ikinci faz normalleşmeye başladı.

New York 2. faz normalleşmeye geçti
22.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:32

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York kenti, bugün ikinci faz normalleşmeye başladı.

İkinci fazda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre restoranlar açık havada hizmet verebilecek, mağazalar, kuaförler, emlak sektörü ve ibadet yerleri açılacak.

5 bine yakın restoranın açılacağı New York'ta 45 bin kişiye istihdam sağlanması, kentte ise 300 bin kişinin iş yerlerine dönmesi bekleniyor.

Kuaför ve güzellik merkezleri ise hem çalışan sayısı hem de müşterileri yüzde 50 kapasite olması koşuluyla açılacak.

İbadet yerleri ise yüzde 25 kapasite ile açılabilecek.

New York Sağlık Departmanı'nın verilerine göre, enfeksiyon oranının yüzde 1'e gerilediği kentte günlük 100'ün üzerine koronavirüs vakası tespit ediliyor.

New York eyaletinde ise şimdiye kadar 411 binden fazla kişi Kovid-19'dan etkilendi, 31 bin üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde vaka sayısı 2 milyon 360 bini geçerken 122 binin üzerinde kişi öldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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