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New World'de Jeff Bezos Olmak Yasak!

SaveButonu - Haberler | Gamegar
New World'de Jeff Bezos Olmak Yasak!

New World'de Jeff Bezos Olmak Yasak!

New World'de Jeff Bezos olmanın yasaklandığını biliyor muydunuz? Oyunda milyonerin isminin herhangi bir versiyonunu kullanmak mümkün değil.

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New World'de Jeff Bezos olmanın yasaklandığını biliyor muydunuz? Oyunda milyonerin ismini ve isminin herhangi bir versiyonunu kullanmak mümkün değil.

Son zamanlarda oyuncuların ilgisini çeken New World'de yeni bir özellik ortaya çıktı. 28 Eylül 2021'de piyasaya sürülen oyunun çıkışı, ilk açıklanan çıkış tarihi olan Mayıs 2020'den beri bekleniyordu. Açık dünya MMORPG deneyimi sunmayı amaçlayan oyunda Aeternum adasında daha önce benzere görülmemiş bir maceraya atılmak mümkün. Amazon Games'in iddialı yapımı, komik bir haber le ünlü olmayı da başardı.

Oyunda, Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos'un ismini kullanmak mümkün değil! Farklı isimler deneyen kullanıcılar, Jeff Bezos ismini ve bu ismin çeşitli varyasyonlarını kullanmanın mümkün olmadığını fark etmiş. Jeff Bezos, Johnny Bezos, Jeff Bezoos, Jeff Bezoz, Jeff B.zos ve hatta Elon Musk bile oyunda seçilemeyen isimler arasında yer almış. Şansınızı denemek isterseniz "Bezos" içeren kelimelerle oynayarak diğer yasaklı isimleri de bulabilirsiniz. Acaba "asi_bezos" kullanılamayan isimler arasında mı? Rock Paper Shotgun araştırmaları sonucunda Geoff Bay Sos ismini kullanabileceklerini keşfetmiş.

Geoff Bay Sos oyunda kullanılabilen isimler arasında.

Her MMO oyunda bazı isimleri almak yasaklanabilir. Bazen ırkçı, cinsiyetçi veya küfür/hakaret isimler kullanmak yasaklanırken, oyunu Amazon yapınca, firmanın sahibinin ismini almak yasaklanmış. Üstelik Elon Musk da engellenen isimler arasında. Yoksa Elon Musk ve Jeff Bezos oyunda kendi isimleriyle bir karakter yaratarak oyun dünyasına adım mı atacaklar? Büyük ihtimalle hayır. Yapımcılar oyunda kimsenin böyle bir isim kullanarak itibar ve güç elde etmesin istememişler…

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