New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu

Okuldan görüntü Çocukların oyuncaklarından görüntü NEW New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu.

11.03.2020 00:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 00:51
New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu

Okuldan görüntü

Çocukların oyuncaklarından görüntü NEW   New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu. New York Valiliği bölgede Korona virüs salgını ile mücadele için özel "Toplanma alanı" oluştururken bölgeye askeri birlik gönderildi.

New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu

Kaynak: AA

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New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu

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