New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu Okuldan görüntü Çocukların oyuncaklarından görüntü NEW New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu.

Okuldan görüntü Çocukların oyuncaklarından görüntü NEW New York'taki New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu. New York Valiliği bölgede Korona virüs salgını ile mücadele için özel "Toplanma alanı" oluştururken bölgeye askeri birlik gönderildi. Kaynak: AA Haberin Videosu: New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu