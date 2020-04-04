New Jerseyliler kahve için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu - NEW
ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedildiği yerlerden olan New Jersey eyaletinde, lokanta ve kafelerin kapanması sonrası sadece araçlara hizmet verilmeye başlandı.
04.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:04
ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedildiği yerlerden olan New Jersey eyaletinde, lokanta ve kafelerin kapanması sonrası sadece araçlara hizmet verilmeye başlandı. Kahve içmek isteyen New Jerseyliler araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: AA