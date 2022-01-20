NEW JERSEY - Yeni yasayla 18 yaşındaki gençler kamyon kullanabilecek
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşanan tır ve kamyon şoförü eksikliğinden dolayı getirilen yeni yasa, 18 yaşındaki gençlerin eyalet hatlarında kamyon sürmesine izin veriyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşanan tır ve kamyon şoförü eksikliğinden dolayı getirilen yeni yasa, 18 yaşındaki gençlerin eyalet hatlarında kamyon sürmesine izin veriyor.