NEW JERSEY - Yeni yasayla 18 yaşındaki gençler kamyon kullanabilecek - Haberler
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NEW JERSEY - Yeni yasayla 18 yaşındaki gençler kamyon kullanabilecek

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşanan tır ve kamyon şoförü eksikliğinden dolayı getirilen yeni yasa, 18 yaşındaki gençlerin eyalet hatlarında kamyon sürmesine izin veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşanan tır ve kamyon şoförü eksikliğinden dolayı getirilen yeni yasa, 18 yaşındaki gençlerin eyalet hatlarında kamyon sürmesine izin veriyor.

NEW JERSEY - Yeni yasayla 18 yaşındaki gençler kamyon kullanabilecek

NEW JERSEY - Yeni yasayla 18 yaşındaki gençler kamyon kullanabilecek

NEW JERSEY - Yeni yasayla 18 yaşındaki gençler kamyon kullanabilecek

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel, Haber

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