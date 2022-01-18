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New Jersey Valisi Murphy yemin ederek görevine başladı

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Yemin töreninden görüntüler New Jersey Valisi Murphy yemin ederek görevine başladı 56. New Jersey Valisi Philip D. Murphy ABD'nin New Jersey eyaletinin Trenton kentindeki Savaş Anıtı'nda düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

Yemin töreninden görüntüler

New Jersey Valisi Murphy yemin ederek görevine başladı

56. New Jersey Valisi Philip D. Murphy ABD'nin New Jersey eyaletinin Trenton kentindeki Savaş Anıtı'nda düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

New Jersey Valisi Murphy yemin ederek görevine başladı

New Jersey Valisi Murphy yemin ederek görevine başladı

New Jersey Valisi Murphy yemin ederek görevine başladı

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, New Jersey, Savaş, Güncel, Haber

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