Yemin töreninden görüntüler New Jersey Valisi Murphy yemin ederek görevine başladı 56. New Jersey Valisi Philip D. Murphy ABD'nin New Jersey eyaletinin Trenton kentindeki Savaş Anıtı'nda düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.