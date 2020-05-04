New Jersey plajlarında sosyal mesafeli güneşlendiler

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarda normalleşmeye gidiliyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarda normalleşmeye gidiliyor. New Jersey'nin Long Branch bölgesinde daha önce kapalı olan plaj cumartesi günü yeniden halka açıldı. Pazar günü sıcak havayı fırsat bilen New Jerseylilerin ise sosyal mesafe kuralına dikkat ederek plajlarda güneşlendiği görüldü.

Kaynak: AA