NEW JERSEY - New Jersey'de Passaic kimyasal fabrikasında yangın

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Passaic kentinde bulunan bir kimyasal madde üretim fabrikasında çıkan yangının ardından alam seviyesi 11'e yükseltildi. Belediye Başkanı, ilk belirlemelere göre 45 tondan fazla bitmiş klor peletinin zarar gördüğünü ve en az bir itfaiyecinin de yaralandığını bildirdi. Yangına müdahale sürüyor.