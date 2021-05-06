NEW JERSEY - Kovid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi.