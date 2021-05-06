NEW JERSEY - Kovid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu
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NEW JERSEY - Kovid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi.

NEW JERSEY - Kovid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu
NEW JERSEY - Kovid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu
NEW JERSEY - Kovid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu
NEW JERSEY - Kovid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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