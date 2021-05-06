NEW JERSEY - Kovid-19 başlangıcından bu yana görüşemeyen aileler buluştu
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol