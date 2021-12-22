NEW JERSEY - Drone - Araç içi Kovid-19 test merkezindeki araç kuyruğu - Haberler
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NEW JERSEY - Drone - Araç içi Kovid-19 test merkezindeki araç kuyruğu

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni varyantı Omicron vakalarının artması nedeniyle Noel öncesinde "arabaya servis" korona virüs testi merkezi kuruldu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni varyantı Omicron vakalarının artması nedeniyle Noel öncesinde "arabaya servis" korona virüs testi merkezi kuruldu. Test merkezindeki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

NEW JERSEY - Drone - Araç içi Kovid-19 test merkezindeki araç kuyruğu

NEW JERSEY - Drone - Araç içi Kovid-19 test merkezindeki araç kuyruğu

NEW JERSEY - Drone - Araç içi Kovid-19 test merkezindeki araç kuyruğu

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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