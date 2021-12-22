NEW JERSEY - Drone - Araç içi Kovid-19 test merkezindeki araç kuyruğu
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni varyantı Omicron vakalarının artması nedeniyle Noel öncesinde "arabaya servis" korona virüs testi merkezi kuruldu.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni varyantı Omicron vakalarının artması nedeniyle Noel öncesinde "arabaya servis" korona virüs testi merkezi kuruldu. Test merkezindeki araç kuyruğu havadan görüntülendi.