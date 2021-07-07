NEW JERSEY - Donald Trump New Jersey'de basın toplantısı düzenledi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster kentinde bulunan Trump Golf Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster kentinde bulunan Trump Golf Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol