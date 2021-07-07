NEW JERSEY - Donald Trump New Jersey'de basın toplantısı düzenledi
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NEW JERSEY - Donald Trump New Jersey'de basın toplantısı düzenledi

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster kentinde bulunan Trump Golf Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster kentinde bulunan Trump Golf Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi.

NEW JERSEY - Donald Trump New Jersey'de basın toplantısı düzenledi
NEW JERSEY - Donald Trump New Jersey'de basın toplantısı düzenledi
NEW JERSEY - Donald Trump New Jersey'de basın toplantısı düzenledi
NEW JERSEY - Donald Trump New Jersey'de basın toplantısı düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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