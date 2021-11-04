New Jersey'deki seçimlerde yeni valiyi posta oyları belirleyebilir

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde dün yapılan ve başa baş giden valilik seçimlerinin sonuçları, hala ulaşmayan posta oyları yüzünden 5 güne kadar belirlenemeyebilir.

Cumhuriyetçi aday Jack Ciattarelli'nin gece yarısından sonra öne geçtiği New Jersey'deki valilik seçimlerinde, Demokrat Phill Murphy tekrar birinciliği elde ederken sonucun netleşmesi için 8 Kasım'a kadar gelebilecek posta oylarının tamamının sayılması gerekebilecek.

New Jersey Valiliğinin ikinci dönemi için yarışan Demokrat Murphy yüzde 49,97'lik oranla tekrar ilk sıraya yükseldi ve yüzde 49,28'lik oy toplayan Cumhuriyetçi Ciattarelli'nin önüne geçti.

Toplamda 2,4 milyona yakın oy kullanılması beklenen seçim mücadelesinde sandıkların yüzde 89'u açılırken sonucun netleşmesinin, posta oylarının ulaşması için son tarih olarak belirlenen 8 Kasım'a kalmasına muhtemel gözle bakıldığı belirtildi.

Posta oyları Murphy'ye yarayabilir

ABD medyasında, posta oylarının muhtemelen Murphy'yi destekleyeceği, çünkü Demokratların Cumhuriyetçilerden daha fazla oy pusulası talep ettiği yönünde yorumlara yer verildi.

Eyalet ofisi ise New Jersey'de kayıtlı Demokratların sayısının Cumhuriyetçilerden bir milyon daha fazla olduğunu ve yaklaşık 500 bin posta oy pusulasının talep edildiğini açıklamıştı.

New Jersey'deki eyalet yasalarına göre, seçimin yapıldığı 2 Kasım'a kadar mektupla gönderilecek oylar postaya verilebiliyor ve 8 Kasım'a kadar teslim alınması halinde sayıma dahil ediliyor.

Murphy'nin Kasım'a kadar üstünlüğünü koruması durumunda 1977'den bu yana New Jersey'de bir Demokrat vali ilk defa ikinci dönem için seçilmiş olacak.

Taraflardan birinin yeniden sayım istemesi durumunda ise seçimden en geç 17 gün sonra New Jersey Yüksek Mahkemesine başvuru yapması gerekiyor.

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