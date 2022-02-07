New Jersey'deki Barnegat deniz feneri
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barnegat deniz fenerinden detaylar ABD'nin New Jersey eyaletindeki Long Beach Adası'nın kuzey ucundaki Barnegat Lighthouse Eyalet Parkı'nda yer alan tarihi Barnegat deniz feneri yıldızlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Barnegat deniz fenerinden detaylar
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Long Beach Adası'nın kuzey ucundaki Barnegat Lighthouse Eyalet Parkı'nda yer alan tarihi Barnegat deniz feneri yıldızlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.