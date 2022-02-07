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New Jersey'deki Barnegat deniz feneri

AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barnegat deniz fenerinden detaylar ABD'nin New Jersey eyaletindeki Long Beach Adası'nın kuzey ucundaki Barnegat Lighthouse Eyalet Parkı'nda yer alan tarihi Barnegat deniz feneri yıldızlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Barnegat deniz fenerinden detaylar

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Long Beach Adası'nın kuzey ucundaki Barnegat Lighthouse Eyalet Parkı'nda yer alan tarihi Barnegat deniz feneri yıldızlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.

New Jersey'deki Barnegat deniz feneri

New Jersey'deki Barnegat deniz feneri

New Jersey'deki Barnegat deniz feneri

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, New Jersey, Güncel, Haber

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