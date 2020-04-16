New Jersey'deki bakım evinin morgunda 17 ceset bulundu (2)
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Sussex County'deki Andover Subakut ve Rehabilitasyon Merkezi'nin morgunda 17 ceset bulundu.
16.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:54
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Sussex County'deki Andover Subakut ve Rehabilitasyon Merkezi'nin morgunda 17 ceset bulundu. Polis, cesetlerin tutulduğu binada çalışma yaptı. Polis şefi Eric Danielson, konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA