New Jersey'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Long Branch plajında güneşin tadını çıkardı.

ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Long Branch plajında güneşin tadını çıkardı. Kaynak: AA