New Jersey'de vatandaşlar güneşin tadını çıkardı
ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Long Branch plajında güneşin tadını çıkardı.
17.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 17.05.2020 08:39
ABD'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen eyaletlerinden New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parkların geçtiğimiz haftalarda yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşlar, Long Branch plajında güneşin tadını çıkardı.
Kaynak: AA