New Jersey'de maske zorunluluğu kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New Jersey'de maske zorunluluğu kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Markette maskesiz alışveriş yapan insanlardan detaylar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde maske zorunluluğu kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Markette maskesiz alışveriş yapan insanlardan detaylar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde maske zorunluluğu kaldırıldı. Vali Phil Murphy, Kovid-19 aşılarını yaptırmış kişilerin kapalı ortamlarda maskesiz dolaşabileceğini açıklamasının ardından vatandaşların alış veriş merkezlerinde maskesiz olduğu görüldü.

New Jersey'de maske zorunluluğu kaldırıldı
New Jersey'de maske zorunluluğu kaldırıldı
New Jersey'de maske zorunluluğu kaldırıldı
New Jersey'de maske zorunluluğu kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
Çin'in Kovid-19'u 'laboratuvarda ürettiği ve izlerini gizleme çalıştığı' iddia edildi
Çin'in Kovid-19'u "laboratuvarda ürettiği ve izlerini gizleme çalıştığı" iddia edildi
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Hasan Polatkan
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New Jersey'de maske zorunluluğu kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:50:15. #1.16#

title