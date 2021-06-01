New Jersey'de maske zorunluluğu kaldırıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Markette maskesiz alışveriş yapan insanlardan detaylar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde maske zorunluluğu kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Markette maskesiz alışveriş yapan insanlardan detaylar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde maske zorunluluğu kaldırıldı. Vali Phil Murphy, Kovid-19 aşılarını yaptırmış kişilerin kapalı ortamlarda maskesiz dolaşabileceğini açıklamasının ardından vatandaşların alış veriş merkezlerinde maskesiz olduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol