New Jersey'de kimyasal tesiste yangın

ABD'nin Passaic kentinde kimyasal tesiste çıkan yangın sonucu alarm seviyesi 11'e yükseltildi. Alevlere müdahale sürüyor.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Passaic kentinde bulunan bir kimyasal tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki bazı caddeler trafiğe kapatılırken, alevler kısa sürede büyüyerek tesisin büyük bir bölümünü sardı. Passaic Belediye Başkanı Hector C. Lora, bölge sakinine pencerelerini kapalı tutmalarını ve evde kalmaları yönünde çağrıda bulunurken, alevlerin diğer yapılara da sıçradığını vurguladı. New Jersey Valisi Phil Murphy ise yaptığı açıklamada, "İtfaiyeciler kimyasal tesiste büyük bir yangınla mücadele ederken Passaic'teki herkesi güvende kalmaya çağırıyorum. Yakınlarda oturuyorsanız pencerelerinizi kapalı tutun" ifadelerini kullandı. Yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, hafif yaralanan 1 itfaiyeci hastanede tedavi altına alındı. Passaic İtfaiye Şefi Patrick Trentacost, ilk bilgilere göre tesiste kimsenin olmadığını belirtti.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına yaklaşık 200 itfaiyeciyle müdahale sürüyor. - NEW JERSEY

