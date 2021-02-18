New Jersey'de kar fırtınası etkili oluyor
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New Jersey'de kar fırtınası etkili oluyor

18.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:47

Kar temizleme çalışmalarından görüntüler Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler Karda yürüyenlerden görüntüler Şiddetli kar yağışı, New Jersey'de erken saatlerde etkili olmaya başladı.

Kar temizleme çalışmalarından görüntüler

Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler

Karda yürüyenlerden görüntüler Şiddetli kar yağışı, New Jersey'de erken saatlerde etkili olmaya başladı

New Jersey'de kar fırtınası etkili oluyor
New Jersey'de kar fırtınası etkili oluyor
New Jersey'de kar fırtınası etkili oluyor
New Jersey'de kar fırtınası etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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