New Jersey'de kar fırtınası etkili oluyor
18.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:47
Kar temizleme çalışmalarından görüntüler Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler Karda yürüyenlerden görüntüler Şiddetli kar yağışı, New Jersey'de erken saatlerde etkili olmaya başladı.
Kar temizleme çalışmalarından görüntüler
Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler
Karda yürüyenlerden görüntüler Şiddetli kar yağışı, New Jersey'de erken saatlerde etkili olmaya başladı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol