New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi düzenlendi

New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi Düzenlenen etkinliğe katılanlar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump taraftarları, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump'a destek mitingi düzenledi.