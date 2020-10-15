New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi düzenlendi
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New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi düzenlendi

15.10.2020 04:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 04:32

New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi Düzenlenen etkinliğe katılanlar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump taraftarları, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump'a destek mitingi düzenledi.

New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi

Düzenlenen etkinliğe katılanlar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump taraftarları, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump'a destek mitingi düzenledi.

New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi düzenlendi
New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi düzenlendi
New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi düzenlendi
New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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