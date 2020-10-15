New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi düzenlendi
15.10.2020 04:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 04:32
New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi Düzenlenen etkinliğe katılanlar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump taraftarları, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump'a destek mitingi düzenledi.
New Jersey'de Donald Trump'a destek mitingi
Düzenlenen etkinliğe katılanlar NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump taraftarları, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump'a destek mitingi düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol