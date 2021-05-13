NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleriyle kıldı
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NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleriyle kıldı

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

New Jersey Bergen Diyanet Camisi'nde kılınan bayram namazından görüntüler New Jersey Bergen Diyanet Camisi'nden drone görüntüleri Namaz sonrası cami bahçesinde düzenlenen kahvaltı etkinliğinden drone görüntüleriNEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik...

New Jersey Bergen Diyanet Camisi'nde kılınan bayram namazından görüntüler

New Jersey Bergen Diyanet Camisi'nden drone görüntüleri

Namaz sonrası cami bahçesinde düzenlenen kahvaltı etkinliğinden drone görüntüleri

NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı namazını kıldı. New Jersey'de bulunan Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan Ramazan Bayramı namazına kısıtlı sayıda kişi katıldı. Namaz ardından düzenlenen kahvaltıda New Jersey'de yaşayan müslümanlar bir araya geldi.

NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleriyle kıldı
NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleriyle kıldı
NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleriyle kıldı
NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleriyle kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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