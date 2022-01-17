NEW JERSEY - ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle Paterson Büyük Şelalesi donmaya yüz tuttu
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'nin New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğinde Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle donmaya yüz tuttu.
ABD'nin New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğinde Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle donmaya yüz tuttu. Buz sarkıtlarının görsel şölen oluşturduğu şelale, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.