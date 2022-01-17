NEW JERSEY - ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle Paterson Büyük Şelalesi donmaya yüz tuttu - Haberler
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NEW JERSEY - ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle Paterson Büyük Şelalesi donmaya yüz tuttu

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğinde Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle donmaya yüz tuttu.

ABD'nin New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğinde Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle donmaya yüz tuttu. Buz sarkıtlarının görsel şölen oluşturduğu şelale, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

NEW JERSEY - ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle Paterson Büyük Şelalesi donmaya yüz tuttu

NEW JERSEY - ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle Paterson Büyük Şelalesi donmaya yüz tuttu

NEW JERSEY - ABD'de şiddetli soğuklar nedeniyle Paterson Büyük Şelalesi donmaya yüz tuttu

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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ABD'nin New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Passaic Nehri üzerinde bulunan 23 metre yüksekliğinde Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle donmaya yüz tuttu.

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