NEW JERSEY - ABD'de omicron varyantı marketleri de etkiledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

NEW JERSEY - ABD'de omicron varyantı marketleri de etkiledi

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş kalan market rafları NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle yaşanan sıkıntılar tedarik zincirlerini de sekteye uğrattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boş kalan market rafları NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle yaşanan sıkıntılar tedarik zincirlerini de sekteye uğrattı. New Jersey'de ürün sağlayamayan marketlerdeki birçok raf boş kaldı.

NEW JERSEY - ABD'de omicron varyantı marketleri de etkiledi

NEW JERSEY - ABD'de omicron varyantı marketleri de etkiledi

NEW JERSEY - ABD'de omicron varyantı marketleri de etkiledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin EastMed projesine artık sıcak bakmadığını açıkladı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin EastMed projesine artık sıcak bakmadığını açıkladı Açıklaması

 ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! Şehir savaşı mı başlıyor?

ABD'den Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili bomba iddia! Şehir savaşı mı başlıyor?

 İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi

İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi
AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş kalan market rafları NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle yaşanan sıkıntılar tedarik zincirlerini de sekteye uğrattı.

title