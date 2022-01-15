NEW JERSEY - ABD'de omicron varyantı marketleri de etkiledi
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş kalan market rafları NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle yaşanan sıkıntılar tedarik zincirlerini de sekteye uğrattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş kalan market rafları NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle yaşanan sıkıntılar tedarik zincirlerini de sekteye uğrattı. New Jersey'de ürün sağlayamayan marketlerdeki birçok raf boş kaldı.