New Europe Konferans Serisi' Başlıyor

– İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, santralistanbul Kampüsü'nde 'New Europe Konferans Serisi'ni gerçekleştirecek. Yarın başlayacak olan konferans serisi üç ayrı oturum halinde gerçekleşecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, 'New Europe Konferans Serisi'ni düzenleyecek. 21 Mart, 18 Nisan ve 21 Mayıs tarihlerinde üç ayrı oturumda düzenlenecek konferans serisine santralistanbul Kampüsü ev sahipliği yapacak. 21 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek ilk konferansta 'Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa'da Sosyo-Ekonomik ve Politik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi' isimli projenin ilk bulguları ele alınacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü tarafından düzenlenen konferans serisinin ilkinde, Fransa'da gerçekleşen Sarı Yelekliler hareketi incelenecek. Konferansta İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya, BİLGİ Avrupa Birliği Enstitüsü Uzman Araştırmacısı Dr. Ayşe Tecmen ve Avrupa Birliği Enstitüsü Araştırma Görevlisi Jais Adam-Troiansöz yer alacak.

Konuşmacılar, Türkiye üniversitelerinde sosyal bilimler alanında 'Advanced Grant' (Doktora derecesinden bağımsız olarak son 10 yıl içerisinde aktif bir şekilde ileri düzey araştırma yapıldığında verilen burs) kategorisinde fon desteği kazanan ilk proje olan 'Popülizm Çağında Yerlilik, İslamofobizm ve İslamizm: Avrupa'da Sosyo-Ekonomik ve Politik Olanın Kültürleştirilmesi ve Dinselleştirilmesi'araştırmasının ilk bulgularını paylaşacak.

18 Nisan'da gerçekleştirilecek ikinci konferans, AB Enstitüsü'nün Ufuk2020 projelerinden 'CoHere Kültürel Miras Projesi' kapsamında ilerleyecek. Etkinlikte Prof. Dr. Ayhan Kaya ve Dr. Ayşe Tecmen tarafından proje bulgularını anlatmayı ve Avrupa'daki Popülizm Mirası üzerine düşündürmeyi hedefleyecek.

21 Mayıs'ta tarihinde gerçekleştirilecek üçüncü ve son konferans ise Södertörn Üniversitesi'nden Siyaset Bilimci Doç. Dr. Karin Borevi'nin '2015 Mülteci Krizine İskandinav Politikasının Tepkileri' üzerine yapacağı konuşma ile son bulacak. - İstanbul

Kaynak: DHA