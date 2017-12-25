Nevzat Dindar 'Terim' Sonrası Gelişmeleri Aktarıyor (Canlı)





Milliyet Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Fatih Terim süreciyle ilgili yaşananları ve kazanılan Göztepe mücadelesini değerlendiriyor...







Dindar'ın açıklamaları şöyle; "Bu sezon G.Saray'ın oynadığı 9. maç. Diğer maçlarda da nispeten doldu. Bu maçta dikkatimi çeken hava çok soğuktu. Bayram coşkusu vardı. Enteresan şekilde taraftarın anormal ilgi gösterdiği maçtı. Şunu gösterdi, bir kenetlenme oldu. Tudor projesini destekledim. Ama olmadı, aşı tutmadı. Eksik olan şey sevgiymiş.



