Gazeteci Nevzat Dindar: Fatih Terim, İstifa Kararı Aldı

Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntılı dönemden geçen Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde cuma günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, sarı-kırmızılı takımı değerlendirdi.

İşte Nevzat Dindar'ın yorumları:

"Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların nedenleri ile başlayalım. Yaz kampı istenilen düzeyde geçmedi. Antrenmanların dozu üst seviyede değil. Oyuncu koşu mesafeleri 7 km'den 4 km'ye düştü. G.Saray, Zürih'te istediği gibi çalışma ortamı bulamadı. G.Saray'ın faydalandığı oyuncu sayısı kısıtlı. Sınırlı kadro var. Avrupa maçları ve fikstür yoğunluğu eklenince sakatlıklar üst üste gelmeye başladı. Avrupa'daki kulüplerin faydalandığı oyuncu sayısı eş değer değil. Planlamalar çok farklı. Sakatlıkları, sadece antrenman metodu ile ilişkilendirmek doğru olmaz.

"INTER 25 MİLYON EURO GETİRİRSE TRANSFER GERÇEKLEŞİR"

Premier Ligde 50-60 milyon eurolar çok rahat ödeniyor. Ozan genç ve kaliteli oyuncu. Lider bir oyuncu. Topu oyuna iyi sokuyor. Ofanstan devşirme olması da artı bir özellik. Çok ciddi paralara gidecek. Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'un rekorunu kıracak. Inter 20-25 milyon euro getirirse, transfer gerçekleşebilir. G.Saray'da kalsa da üzerine koyarak gider.

"TOLGAY'A GALATASARAY FORMASI YAKIŞIR"

Tolgay Arslan'ı hoca ister. Selçuk İnan'dan sonra Tolgay gelebilir. O şartlar oluşmaya başladı. Ama Beşiktaş oynatmadığı Love'u G.Saray'ı vermedi. Tolgay için pazar oluşacaksa o pazar için ilk alıcı G.Saray olur. Tolgay'ın asla hayır diyemeyeceği bir takım formül de olur. Tolgay'a G.Saray forması yakışır. Beşiktaş'ı karşısına almadan bir formül bulunacak. G.Saray, Tolgay'ı Fenerbahçe'ye kaptırmaz.

"FATİH HOCA İSTİFA KARARI ALMIŞTI"

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in söylemleri çok da şık durmuyor. Camianın içinden aldığım izlenimler bu. 6-0 psikozundan bahsetmesi, bunun Fatih hoca tarafından hoş karşılanmaması var. Fatih Terim'in yeterince savunulmadığı görüşü hakim. Cengiz'in Terim'i savunamadığı toplantı sonrası hoca istifa kararı almıştı. Hocayı kararından vazgeçirmek için 4 saat dil döktüklerini biliyorum. Nihayetinde hoca bu kararından vazgeçti. Fatih hoca yalnız bırakıldı. Başkanı tarafından savunulamadı. Umarım tribüne oynamak için bu söylemlerde bulunmuyor. Dikkatli olmak, dikkatli konuşmak zorundasınız."