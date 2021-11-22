Nevzat Aydın ile Zeynep Zenel'in düğün tarihi belli oldu

AYDIN (Snob Magazin) -

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haber ine göre; Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın , ikinci kez nikah masasına oturmak için kesenin ağzını açtı! E-ticaret uzmanı sevgilisi Zeynep Zenel ile evlenmek için Maldivleri seçen Aydın, 150 konuğunu düğün yerine özel uçakla götürecek. 4 gün 4 gece sürecek düğün için 23-27 Şubat tarihlerini belirleyen iş adamı, misafirlerinin tüm masraflarını karşılayacak. Çift, düğün hazırlıklarını yerinde görmek geçtiğimiz hafta Maldivlere uçtu.

Bilgisayar mühendisi olan Nevzat Aydın, ABD'de okurken Yemeksepeti fikrini geliştirmişti. 2001 yılında kurduğu firmayı, 2015'de dünyanın en büyük online Yemek siparişi platformu Delivery Hero'ya 589 milyon dolara satarak, Türkiye internet tarihinin en yüksek satışını yapmıştı.